Hadle Rasmus Bjuland valgt som ny KrFU-leder

21-åringen ble enstemmig valgt inn på ungdomspartiets landsmøte lørdag formiddag, skriver Dagen.

Bjuland ønsker at moderpartiet skal ta en tøffere linje, også mot Høyre og Venstre. KrF kan også danne flertall med Ap og Sp, mener han.

I september innstilte valgkomiteen i KrFU Bjuland som ny leder for ungdomspartiet. Da var han alt nestleder i organisasjonen, og har tidligere vært partiets andrekandidat til Stortinget fra Rogaland.

– Først og fremst så må jeg takke for tilliten valgkomiteen har gitt meg, sa han til Vårt Land da.

Bjuland tar over KrFU-roret i en vanskelig tid for organisasjonen etter som moderpartiet KrF endte opp med et historisk dårlig valg med 3,8 prosent oppslutning, som førte dem under sperregrensen.

Daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad så seg i tillegg nødt til å gå av som leder for partiet etter avsløringen om skattesnusk og feilopplysninger om Stortingets ordninger for pendlerboliger.

TAKKER AV: Edel-Marie Haukland fra Bodø i Nordland takker av som KrFU-leder etter to perioder. Hun skal nemlig bli prest. (Erlend Berge)

Utsiktene fremover

– Jeg har fortsatt troen på KrF og KrFU som prosjekt, slår Bjuland fast i et intervju med Dagen.

Bjuland har trua, og mener at partiet blant annet må:

Snakke mer om den kristendemokratiske ideologien, og mindre om enkeltsaker partiet står mer eller mindre alene om.

Være kompromissløse på utenforskap, verdens fattige og klima.

«Kutte navlestrengen» til Høyre og Frp og bli et reelt sentrumsparti som kan samarbeide til begge sider. Det må være et mål å holde ytterfløyene ute av posisjon, mener han.

Bjuland har erfaring som fylkesleder i Aust-Agder KrFU, samt som kommunikasjonsrådgiver i KrF.

Han erstatter Edel-Marie Haukland, som gir seg etter to perioder.