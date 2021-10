Politiet om Kongsberg-drapene: – Ingen grunn til å tro at dette er planlagt

Mathiassen opplyser til TV 2 at det ikke er planlagt flere avhør av 37-åringen. Det er nå gjennomført to avhør, det seneste torsdag kveld.

Det er fra tidligere kjent at det vil bli gjennomført en full judisiell observasjon av Bråthen. Dette er noe sakkyndige rettsmedisinere vil gjennomføre for å avgjøre om 37-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Fem personer ble drept og tre andre skadd under voldsepisoden onsdag kveld.

– Det er ingen grunn til å tro at dette er planlagt. Det er heller ingenting som tyder på at det var en situasjon i butikken som utløste dette, sier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til TV 2.

