Forsvarer: Kongsberg-siktet må gjennom en full judisiell vurdering

Advokat Fredrik Neumann sier til VG torsdag kveld at det ble gjennomført et nytt avhør av den drapssiktede 37-åringen torsdag. Etter avhøret sier Neumann at det er besluttet at det skal gjennomføres en full judisiell observasjon av klienten hans.

Tidligere er kjent at det skulle gjennomføre en foreløpig judisiell vurdering av Bråthen, med tanke på en avklaring av den siktedes psykiske helsetilstand. Konklusjonen av denne vurderingen er å gå videre med en full observasjon.

– Hvis psykiateren mener alt ikke er i orden, er det grunnlag for full judisiell observasjon, sier Neumann til NTB.

I avhøret torsdag forklarte 37-åringen seg villig til politiet, opplyser forsvareren.

– Han forstår hva han har gjort, og forklarer seg i detalj om hendelsen, sier Neumann til VG.

Vil vurdere tilregnelighet

I en full judisiell observasjon vil den siktede ble observert og vurdert av to sakkyndige som vil forsøke å avklare om han var å anse som tilregnelig på tidspunktet for da drapene skjedde torsdag kveld. Dersom de kommer til at han ikke var tilregnelig, kan han heller ikke straffes for gjerningene, men kan bli dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Skulle en full judisiell observasjon konkludere med at han ikke var å anse som utilregnelig, kan de også uttale seg om faren for framtidige voldshandlinger, noe som kan få betydning for om den siktede kan idømmes forvaringsstraff eller om de anser det for tilstrekkelig at han dømmes til en ordinær tidsbestemt fengselsstraff.

Samtykker til kontorforretning

Fredag morgen vil spørsmålet om varetekt bli avgjort av Kongsberg og Eiker tingrett. Den siktede har samtykket til at fengslingsspørsmålet blir avgjort uten at han behøver å møte i retten.

– Det blir kontorforretning. Tiltalte har samtykket til det. Jeg regner med at politiet ønsker det, sier Neumann.

Espen Andersen Bråthen er dansk statsborger, ifølge TV 2 med norsk far og dansk mor. Han skal ha bodd i Kongsberg de siste årene.

Danske medier har likevel hatt massiv omtale av drapene i Kongsberg fra det ble kjent at den siktede hadde dansk statsborgerskap. Torsdag kveld opplyser det danske sikkerhetspolitiet (PET) at de har tilbudt bistand til norsk politi.

– Rigspolitiet og PET er i dialog med norske myndigheter og har tilbudt assistanse til deres etterforskning, skriver Politiets Efterretningstjeneste i en uttalelse.