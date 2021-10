FN: Sulten øker i Tigray

Tidligere denne uka opplyste kilder i TPLF at hæren var i gang med en ny storoffensiv, noe regjeringen ikke har bekreftet.

Helsearbeidere frykter blant annet et større utbrudd av polio og meslinger og viser til at det trengs vaksine til rundt 800.000 barn.

USA anklager den etiopiske regjeringen for blokaden, men de viser til at TPLF har gjennomført angrep i naboregionene Amhara og Afar.

De etiopiske styrkene tok etter kort tid kontroll over regionhovedstaden Mekele, og Tigray har ifølge FN siden vært gjenstand for en «de facto humanitær blokade». Hundretusener trues av sult, og internasjonale hjelpeorganisasjoner fortviler.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed, som fikk Nobels fredspris i 2019, innledet i november en stor militæroffensiv for å styrte det regjerende partiet i regionen, Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

18.600 barn under fem år ble fra februar til august i år behandlet for alvorlig underernæring i Tigray, sammenlignet med 8.900 i samme periode i fjor, viser tall fra FNs barnefond (Unicef).

