Eksplosjon under fredagsbønnen i Kandahar-moské

Ifølge ubekreftede meldinger skal det dreie seg om et selvmordsangrep, og afghanske journalister melder om mange drepte og sårede.

Eksplosjonen i Fatemieh-moskeen fant sted under fredagsbønnen og bilder delt i sosiale medier viser store ødeleggelser.

Helsepersonell opplyser at minst sju mennesker er drept i eksplosjonen, men understreker at dette er foreløpige tall.

– Sju døde og 13 sårede har ankommet dette sykehuset, sier en av legene til AFP.

[ Forhastet og forfeilet i Afghanistan ]

Andre kilder oppgir flere døde og sårede, men dette er ikke bekreftet.

Flere eksplosjoner

Et øyenvitne forteller at det ble hørt minst tre eksplosjoner, én ved hovedinngangen, én sør på området og den tredje der de troende vasker seg før bønnen.

En talsmann for det Taliban-kontrollerte innenriksdepartementet i Kabul bekrefter at et ukjent antall mennesker er drept.

[ Fryser bistand: - Kan ødelegge alt man har bygget opp ]

– Spesialstyrker fra det islamske emiratet er nå på stedet for å fastslå hva som har skjedd, og for å bringe de ansvarlige for retten, sier Qari Sayed Khosti.

Det islamske emiratet er Talibans betegnelse på Afghanistan etter maktovertakelsen.

Mistenker IS

Det er ikke kjent hvem som står bak fredagens angrep, men den ytterliggående islamistgruppa IS tok tidligere i måneden på seg ansvaret for et tilsvarende angrep mot en sjiamuslimsk moské i Kunduz-provinsen der 46 mennesker ble drept.

IS er Talibans svorne fiender og har også gjennomført en rekke andre angrep siden maktovertakelsen.