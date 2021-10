Yousef ble feilaktig omtalt som Kongsberg-drapsmannen

– I dag tidlig så jeg at jeg ble omtalt som drapsmann, sier Yousef Bartho Al-Nahi.

Han konverterte til islam for over ti år siden og mener en kommentar publisert på Resett torsdag formiddag bidro til at han på Facebook ble pekt på som mannen som onsdag kveld drepte fem personer i Kongsberg sentrum. Flere har blitt feilaktig utpekt siden drapene torsdag kveld.

– Det har tydeligvis ikke vært så lett å være en konvertitt i 30-årene det siste døgnet.

Konvertitt-artikkel

Det er Espen Andersen Bråthen (37) som er siktet for drapene. Han ble først navngitt i ettermiddag, og i formiddag var det bare kommet opplysninger om at han har hatt en historie med psykisk sykdom og at han har konvertert til islam.

Resett-kommentaren Al-Nahi henviser til er skrevet av redaktør Helge Lurås og har tittel «Konvertittens rolle i islam». Her nevnes tre norske konvertitter – hvorav én døde i Syria i 2015 og en annen er i slutten av 50-årene. Den siste er Yousef Bartho Al-Nahi, som er i 30-årene og både har ADHD og Asperger.

I kommentaren omtales ingen av dem som mulige gjerningspersoner, men Al-Nahi selv mener kombinasjonen av publiseringstidspunkt og biografiske likheter legger opp til at noen lett kan misforstå.

– Da det ble kjent at gjerningsmannen var konvertitt, tok det ikke så lang tid før den kommentaren ble publisert. Så det er ikke så rart at noen gjør en sånn kobling, sier Al-Nahi.

Det har tydeligvis ikke vært så lett å være en konvertitt i 30-årene det siste døgnet. — Yousef Bartho Al-Nahi

Politiet ba i dag folk være varsomme med hva de publiserer i sosiale medier, og ifølge Faktisk har flere blitt feilaktig utpekt som drapsmann. Al-Nahi mener man bør trå varsomt med hva man publiserer når det allerede har versert rykter om mulige gjerningspersoner.

Han har selv sett sitt eget navn nevnt i flere Facebook-grupper torsdag.

– Det var veldig ubehagelig. Tror virkelig folk at dette var meg? Jeg har en familie, og at dette ble spredt i grupper med høyreekstreme kan sette vår sikkerhet i fare. Det er ekkelt å tenke på at noen kanskje får meg på radaren.

33-åringen forteller at han og kona – samfunnsdebattant Rania Jalal Al-Nahi – har valgt å holde lav profil i mange debatter, i frykt for trusler og av hensyn til barna. Politiet har vært i kontakt med familien og tilbudt samtaler og ekstra støtte.

– Vil også takke politiet som raskt gikk ut med navnet for å forhindre videre spredning av falske anklager mot en rekke personer, sier han.

UT MOT AL-NAHI: Helge Lurås avfeier kritikken fra Yousef Bartho Al-Nahi og mener han burde «være opptatt av annet enn seg selv som «offer» på en slik dag». (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Radikalisering

Al-Nahi konverterte til islam i 2009, og har i mange år siden da arbeidet mot radikalisering. Han har blant annet vært prosjektkoordinater i Minotenk for forebygging av radikalisering og ekstremisme, og har i flere år holdt foredrag og seminarer landet rundt for å forebygge.

Han grunnla også organisasjonen JustUnity sammen med Faten Mahdi Al-Hussaini. Organisasjonen hadde som mål å forebygge radikalisering. I 2018 ble Utafor satt opp på Det norske teatret, et stykke som tok utgangspunkt i fortellingen til fire unge mennesker som er utenfor samfunnet. Stykket var et samarbeid mellom JustUnity og skuespiller Svein Tindberg.

– Jeg føler jeg har gjort mitt når det kommer til å forebygge radikalisering og utenforskap, men hva er vitsen når noe av det første som skjer etter i går, er at jeg blir omtalt som gjerningspersonen?

– Suppe på spiker

Resett-redaktør og artikkelforfatter Helge Lurås ønsket ikke å stille til intervju med Vårt Land, men skriver følgende i en sms:

«Teksten er klar. Det er en beskrivelse av konvertittens rolle i islam. Bartho er en kjent norsk konvertitt. Derfor er han nevnt. At en enkelt leser ikke klarer å tolke en tekst, er ikke mitt ansvar. Dere koker suppe på en spiker».

På oppfølgingsspørsmål om hvordan han stiller seg til kritikken om at Resett bidro til at Yousef Bartho Al-Nahi var blant dem som ble omtalt som gjerningsperson, skriver han:

«Så vidt jeg forstår er det én person som misforsto og tok kontakt med Bartho. Artikkelen er lest 30.000 ganger. Bartho burde være opptatt av annet enn seg selv som «offer» på en slik dag. Det jeg skrev var klart for enhver som tok seg til til å lese. Intet sted ble det skrevet at Bartho var gjerningsmann».

– Jeg er ikke opptatt av meg selv som offer, og all min medfølelse og tanker er med de etterlatte. Jeg regner allikevel med at Lurås kan forstå belastningen det er for meg og min familie å bli omtalt som gjerningsmann i diverse høyreekstreme grupper på Facebook, svarer Yousef Bartho Al-Nahi.