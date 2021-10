– Det er vårt håp at tryggleiken vil bli retta opp igjen så ikkje frykta får feste, skriv kongefamilien i brevet til ordførar Kari Anne Sand (Sp).

– Vi sender varme tankar til alle som no går ei vanskeleg tid i møte og alle som har krevjande arbeidsoppgåver framfor seg.

– Noreg er eit lite land. Når Kongsberg no er ramma så hardt som samfunn, står resten av nasjonen saman med dykk.

– Vi er forferda over dei tragiske hendingane på Kongsberg i går kveld. Vi føler med dei pårørande og skadde i sorga og fortvilinga. Og vi tenkjer på alle ramma i Kongsberg som har opplevd at dei trygge nærmiljøa deira plutseleg vart ein farleg stad, heiter det i brevet.

