Forsvarer for Kongsberg-siktet: Han samarbeider med politiet

– Det er veldig mange svartkledde politifolk som går rundt her. Det har også vært politi som har banket på hos oss og spurt om vi har det bra, sier hun.

Hoefle sier at det i løpet av kvelden har vært stor aktivitet og mye politifolk som har gått inn og ut av ett av nabohusene deres.

Hoefle bor like bak Coop Extra-butikken der deler av hendelsen i Kongsberg skjedde.

– Jeg hørte at alarmen gikk på Coop, men tenkte ikke så mye på det. Så hørte jeg at det kom ambulanser og politibiler, sier Marit Hoefle, som bor i Christian IV. des gate i Kongsberg sentrum, til NTB.

Et vitne NTB har snakket med, forteller at det i løpet av kvelden har vært stor aktivitet i sentrum av byen.

Samtidig mener politiet at gjerningsmannen handlet alene, og det pågikk sent onsdag ikke noe aktivt søk etter flere personer.

NTB fikk torsdag kveld opplyst at Politiet sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker saken med betydelige ressurser.

– Vi mener det er én person som har utført disse handlingene alene. Det er naturlig å vurdere om det er en terrorhandling, sa Øyvind Aas, driftssjef i Buskerud-politiet, på en pressekonferanse sent onsdag kveld.

En av de skadde er en politimann som var i en butikk, et av åstedene, på fritida.

I tillegg til de fem drept er to personer skadd.

– Det er mange åsteder – denne personen har beveget seg over et stort område hvor det er begått straffbare handlinger, sa Øyvind Aas, driftssjef i Buskerud-politiet, på en pressekonferanse onsdag kveld.

Politiet har opplyst at det var en konfrontasjon mellom dem og gjerningsmannen før han kom seg unna. Ingen politifolk ble skadd i denne konfrontasjonen. Litt senere ble han pågrepet. I forbindelse med pågripelsen ble det avfyrt varselskudd.

Politiet fikk klokken 18.13 onsdag kveld flere meldinger om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue i Kongsberg. Klokken 18.47 ble mannen pågrepet.

Han opplyser til det danske nyhetsbyrået Ritzau at den siktede kommer til å bli framstilt for varetektsfengsling torsdag.

Den siktede ble pågrepet på Kongsberg onsdag kveld. Natt til torsdag gikk politiet ut med at det dreier seg om en 37-åring som er dansk statsborger, men bosatt i Kongsberg.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!