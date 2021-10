– Jeg er sjokkert og trist over de tragiske nyhetene som kommer fra Norge. Mine tanker er med ofrenes familier og Norges folk i denne veldig vanskelige tida, skriver FN-sjefen på Twitter.

Nyheten om angrepet som tok livet av fem mennesker og skadet to andre, blir slått stort opp i internasjonale medier.

