Vedum fikk gjennomslag: Staten skal ikke bruke PR-byråer

– Det har kommet helt ut av kontroll hvordan den bransjen bare vokser og vokser, sier Vedum til VG.

Han avslører til avisen at det står i regjeringsplattformen til den påtroppende regjeringen, som etter planen tiltrer torsdag, at staten skal kutte i konsulentbruk ved å utvide egen kompetanse, og at statlige virksomheters kjøp av tjenester skal kraftig reduseres. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes.

Han understreker at det kan finnes unntak fra hovedregelen, men at denne åpningen ikke skal være et smutthull for likevel å bruke PR-byråer.

– Verdimessig handler det om folkestyre, og at vi ikke bygger opp en større og større sånn type bransje. Det skal være lik tilgjengelighet for politikken for alle, og vi må være nøkterne i den offentlige pengebruken, sier Vedum.

