Nederland: Også tronarvinger kan gifte seg med noen av samme kjønn

Opp gjennom historien har flere medlemmer av kongehuset gitt avkall på sin plass i arverekken for å gifte seg uten de folkevalgtes tillatelse, skriver Reuters.

– Derfor vurderes det ikke som at en tronarving eller kongen selv må abdisere dersom han/hun skulle ønske å gifte seg med en partner av samme kjønn, tilføyer Rutte.

– Regjeringen mener at også arvingen kan gifte seg med en person av samme kjønn, skriver Rutte i et brev til parlamentet tirsdag.

Mark Rutte sier at tidene har forandret seg siden en nederlandsk statsminister sist vurderte saken i 2000.

Kronprinsesse Catharina-Amalia (17) har ikke uttalt seg offentlig om saken, og lite er kjent om hennes privatliv, skriver nyhetsbyrået Reuters . Spørsmålet ble reist som følge av nylig publiserte påstander om at Nederlands lover utelukker kongelige likekjønnede ekteskap.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!