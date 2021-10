Bolsonaro anmeldt for forbrytelser mot menneskeheten

Det er den østerrikske miljøorganisasjonen Allrise som har levert anmeldelsen til Den internasjonale straffedomstolen (ICJ).

Ifølge organisasjonen driver Bolsonaro og hans regjering en omfattende kampanje som blant annet har resultert i at vedens befolkning utsettes for farer knyttet til klimaendringer.

Mer spesifikt anklages presidentens styre for å systematisk fjerne lover som beskytter regnskogen og for å være ansvarlig for at anslagsvis 4.000 kvadratkilometer regnskog ødelegges hvert år.

Bolsonaros kontor har så langt ikke svart på en forespørsel fra nyhetsbyrået AFP om å kommentere saken.

(©NTB)