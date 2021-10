St. Olavs Orden til Erik Hillestad

Dekorasjonen overrekkes på et arrangement i Kulturkirken Jakob mandag 18. oktober.

Han har produsert plater for blant andre Bjørn Eidsvåg, Kari Bremnes og Sigvart Dagsland og har fått flere priser for sitt arbeid, blant annet en Spellemannpris i 1982.

I 1974 startet han plateselskapet og kulturtiltaket Kirkelig kulturverksted, og i 2000 sto han i spissen for etableringen av Kulturkirken Jakob i Oslo.

