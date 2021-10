Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett

– Vi har forholdt oss til at vi har alle nødvendige konsesjoner og tillatelser. Vi fikk konsesjon i 2013 etter en grundig konsesjonsrunde der alle parter ble hørt – også samene.

Reineierne mente at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementets klagevedtak fra 2013.

Beslutningen i Høyesterett blitt ansett som den viktigste for norske reindriftssamer i moderne tid, skriver Adresseavisen .

– Vi vil løfte dette inn for Stortinget. Vi må nå få en ny gjennomgang av alle planlagte utbygginger i reindriftsområder. Blant annet den planlagte gruvedrifta i Repparfjorden i Finnmark, som kommer i sterk konflikt med reindrifta, sier han.

SV spår at dommen vil få store konsekvenser for alle nye inngrep i reindriftsområdene.

– Dommen viser at norske myndigheter igjen har brutt helt fundamentale rettigheter for vårt eget urfolk, sier han.

SVs Lars Haltbrekken kaller dommen en knusende seier for samene.

Også reineiere og leder for Sør-Fosen Sijte Leif Arne Jåma er glad for dommen.

– En viktig seier for reindriften i Fosen, som har stått i dette i mange år. Det er en veldig viktig dom i reindriftsnæringen, sier advokat Andres Brønner i Sør-Fosen Sitje til NRK .

– På den bakgrunn så Høyesterett det slik at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak, heter det.

Basert på lagmannsrettens bevisvurdering kom Høyesterett til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen.

Ankesaken ble behandlet i storkammer, noe som innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere behandlet den.

