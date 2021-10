Økonomipris for forsking på «naturlege eksperiment»

Somme av Nobels etterkommarar har vore kritiske til prisen og kravd at han ikkje må omtalast som ein nobelpris.

Imbens seier han vart svært glad då han vart vekt av ein telefon frå Sverige med beskjed om at han får økonomiprisen. Han gler seg òg over å dele han med Angrist, som var forlovar i bryllaupet til Imbens.

Noko av denne forskinga hadde søkjelyset på restaurantar i dei amerikanske delstatane New Jersey og Pennsylvania, skriv nyheitsbyrået AP. Det viste seg at ein auke i minstelønna ikkje førte til færre tilsetjingar, slik mange hadde trudd.

I tillegg har dei nytta såkalla naturlege eksperiment som metode. Dette er studiar med søkjelyset på situasjonar der slump eller ytre forhold gjer at grupper av menneske blir behandla ulikt – på ein måte som kan likne på kontrollerte eksperiment.

