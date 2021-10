Texas’ omstridte abortlov trer i kraft igjen

Det skjer dagen etter at klinikker i delstaten igjen begynte å ta imot pasienter for første gang siden tidlig i september. Det var imidlertid ikke alle som åpnet dørene igjen, i frykt for at avgjørelsen fort kunne blitt omgjort.

Loven forbyr i praksis aborter etter uke seks, et tidspunkt der mange ikke vet at man er gravid. Det gjøres ikke unntak om graviditeten skyldes voldtekt eller incest.

Loven ble suspendert onsdag av en føderal domstol, men ankedomstolen godkjente raskt delstatens forespørsel om å tilsidesette kjennelsen i påvente av videre behandling.

Abortloven skiller seg fra andre delstaters forsøk på å skjerpe inn abortlovgivningen ved at den overlater til privatpersoner å gå til sivile søksmål mot alle som enten bidrar og tilrettelegger til, eller får utført, abort.

I praksis betyr det at både legen som gjennomfører inngrepet og drosjesjåføren som kjører pasienten til klinikken, kan bli saksøkt.