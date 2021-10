Vårt Land får ny app!

Vi gleder oss til å dele den med dere!

Alle abonnenter har tilgang som før inkludert i abonnementet. Alt du trenger å ha klart er brukernavn og passord, som er det samme som du bruker på vl.no.

---

Kort om appen:

Lese e-avisen som før: Du får tilgang til morgendagens papiravis digitalt allerede kl.21.15 kvelden i forveien.





Få siste nytt: Løpende nyhetsoppdateringer i egen fane





Spill suduko og løs kryssord: Tilgang til interaktive spill og kryssord





Tekst til tale: Få alt innholdet opplest

Lanseres i november. Alle vil få beskjed på sin enhet når den er klar.

---

Slik får du tilgang

Har du allerede Vårt Land appen? Følg med i appen.

Alt du trenger å gjøre er å oppdatere Vårt Land appen den dagen du får varsel på din enhet. Så kan du logge på med samme brukernavn og passord som tidligere. Det vil også være mulighet for å velge “Glemt passord” ved pålogging.

Her kan du lese om hvordan du oppdaterer apper manuelt på Apple-enhet som iPhone eller iPad

Her kan du lese om hvordan du oppdaterer apper manuelt på Android-mobiler og lesebrett (f.eks Samsung eller Lenovo)

Hvis du ikke har Vårt Land-appen på telefonen

Last ned Vårt Land appen ved å klikke her , hvis du har iPhone, eller her hvis du har Android-telefon (f.eks Samsung).





Trenger du hjelp til å opprette digital bruker eller lage nytt passord?

Står du helt fast, er kundeservice klare for å hjelpe deg. Kontakt de på tlf 22 31 03 50 eller på kundeservice@vl.no

Vi vil gi beskjed til alle brukere straks vi vet nøyaktig dato for lansering. Vi sender ut melding til dagens brukere, og vi vil oppdatere informasjon på denne siden du er på nå (vl.no/nyapp).