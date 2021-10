Moské i Drammen utsetter bønnerop-plan etter reaksjoner

BØNNEROP: I over 30 har moskeen på Fjell i Drammen vært under utbygging. Fortsatt gjenstår deler av den innvendige utsmykningen, men ellers er det meste ferdigstilt – inkludert minareten som rager om lag 15 meter over bakken. Fra den har moskeen fram til nå ønsket bønnerop. (Drammen Moské)