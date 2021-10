Agder KrF vil ha Dag-Inge Ulstein som ny partileder

– Vi var enige om at det var en av dem som sitter på Stortinget, som skulle velges. Etter en god runde valgte fylkesstyret å signalisere at vi i første høringsrunde vil innstille Dag-Inge Ulstein som partileder, sier fylkesleder Per Sverre Kvinlaug til Fædrelandsvennen.

Ifølge Kvinlaug ble avgjørelsen tatt med stort flertall.

– Han har gode evner til å nå ut enda bredere ut, ikke minst til unge velgere, sier han.

Tidligere tirsdag ble det klart at Rogaland KrF ønsker Olaug Bollestad som ny leder i partiet.

KrFs ekstraordinære landsmøte er 13. november.

