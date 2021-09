Tusenvis i abortdemonstrasjoner i Latin-Amerika

Abort er mer eller mindre forbudt i de fleste landene i regionen, og flere hundre kvinner sitter fengslet for brudd på abortlovgivning.

I El Salvador kan kvinner dømmes til åtte års fengsel for drap om de tar abort. Ifølge aktivister sitter 17 kvinner fengslet i landet, anklaget for å ha brutt abortlovene da de oppsøkte akutt gynekologhjelp.

Abort er også forbudt i Honduras, Nicaragua, Den dominikanske republikk og Haiti, og de fleste av de andre landene tillater det kun av medisinske årsaker eller om graviditeten er som følge av voldtekt.

I Chile godkjente underhuset i nasjonalforsamlingen tirsdag et forslag om avkriminalisering av abort fram til uke 14 – et stort steg i et land der den katolske kirken har motsatt seg mer liberal lovgivning.

Forslaget må imidlertid også godkjennes i det svært konservative senatet.

