EU-domstolen opphever handelsavtaler med Marokko

Avtalene dreier seg om handel med fisk og landbruksprodukter. Organisasjonen Polisario, som kjemper for uavhengighet for Vest-Sahara, gikk til retten for å stanse handelsavtalene.

EU-domstolen påpeker i kjennelsen onsdag at Polisario er internasjonalt anerkjent som representant for Vest-Saharas folk. EU sikret ikke godkjenning fra saharawi-befolkningen da avtalene ble inngått, ifølge domstolen.

Kjennelsen er femte gang EU går på et nederlag i sitt eget rettsvesen i saker knyttet til handel med Marokko og Vest-Sahara, ifølge Erik Hagen, som leder Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Den første kjennelsen kom i 2015. Den gang viste domstolen til hvordan problemstillingen håndteres av Norge, ifølge Hagen. Han mener EU-landene gjentatte ganger har forsøkt å omgå avgjørelsene i rettsvesenet.

I en felles uttalelse onsdag sier EUs utenrikssjef Josep Borrell og Marokkos utenriksminister Nasser Bourita at de vil ta nødvendige grep for sikre stabile handelsrelasjoner.