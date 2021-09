Ansatt ved Statsministerens kontor siktet for bruk av statsrådsleilighet

Seksjonsleder Rune Skjold ved Oslo politidistrikt sier at vedkommende etterforskes for uberettiget vinning etter straffelovens paragraf 391, som omhandler grov økonomisk utroskap. Ettersom politiet har tatt beslag i digitale enheter, er han siktet i saken.

Statsministerens kontor disponerer og forvalter leiligheter som brukes som pendlerboliger for statsråder og øvrig politisk ledelse.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK sier til avisa at siktede selv har valgt å si opp sin stilling med umiddelbar virkning.

