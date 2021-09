Over 20 til sykehus etter eksplosjon i bygård i Göteborg

Expressens reporter beskriver at området er i nærheten av flere universitetsbygg i Göteborg, og dessuten nær der kollektivtrafikken passerer.

De evakuerte samles i en kirke i nabolaget. Flere politifolk er på vei dit for å samle inn vitneforklaringer. Det er uklart hvor mange som måtte evakueres, men det kan ifølge svenske medier dreie seg om mellom 100 og 200 personer.

En beboer på stedet forteller at flere mennesker firet seg ned fra sine leiligheter ved hjelp av laken i Annedal sentralt i Göteborg.

– Brannen er ikke under kontroll, men bygningen er ferdig evakuert, sier nødetatenes innsatsleder til kanalen.

Det er enkelte alvorlig skadde, men flest er lettere skadd. Sveriges Radio s reporter sier at eksplosjonen kan ha skjedd i en sportsbutikk i området. Politiet har tidligere uttalt at de tror eksplosjonen skjedde i en leilighet.

Det er Aftonbladet som har snakket med alarmsentralen, som melder at 23 personer er kjørt til sykehus. Fem av dem er såpass alvorlig skadd at de ble fraktet i ambulanse, resten i buss.

