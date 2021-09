Canadiske biskoper lover millionerstatning til kostskoleelever

Pengene skal utbetales over en femårsperiode og gjøre bot for lidelsene elevene ble påført i kostskolene, heter det i en uttalelse fra biskopforeningen CCCB.

Rundt 150.000 barn fra Canadas urbefolkning ble tvunget til å gå på skolene mellom 1831 og 1997. Der ble de tvunget til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. Det var minst 130 slike i Canada.

Sinnet har vokst i landet etter at det siden slutten av mai har blitt avdekket mer enn tusen umerkede graver i nærheten av tidligere kostskolene. Flere kirker er blitt utsatt for ildspåsettelser etter at gravene ble oppdaget.

Den canadiske regjeringen har innrømmet at fysisk og seksuell vold var utbredt på skolene, og elever skal ha blitt fysisk avstraffet for å snakke morsmålene sine.

Biskopene uttrykte fredag en «dyp anger» da de beklaget til urfolket.

