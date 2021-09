Truede skogelefanter er regnskogens gartnere

– De unike skogelefantene i Gabon er «regnskogens arkitekter», ifølge forskeren Lee White.

Dette er grunnen: Skogelefantene – som er mindre enn de mer velkjente, høye elefantene – spiser frukt og planter. Slik får de i seg frø. Disse frøene blir med gjennom fordøyelsen og kommer ut på et nytt sted, slik at elefanten sørger for å plante nye trær og planter.

Elefantene er med andre ord viktige for å bevare og vedlikeholde regnskogen.

Men regnskogens «gartnere» trues.

Elefantenes støttenner av elfenbein er ettertraktet vare. Illegal jakt på skogelefanter foregår mer organisert enn før.

I Gabons naboland DR Kongo har antallet skogelefanter gått ned fra 400.000 til mellom 5.000 og 10.000.

– De har mistet mer enn 95 prosent av sine skogelefanter. Kamerun har de siste årene mistet 90 prosent av sine. Det er bare Gabon og Nord-Kongo som klamrer seg fast, sier Lee White i filmklippet ovenfor.

Gabon har 10 prosent av regnskogen i Afrika, men halvparten av de nålevende skogelefantene.

ETTERTRAKTET: Elfenben fra skogelefantenes støttenner er det de illegale jegerne er ute etter. Teamet av EcoGuards prøver å følge elefantene tettere for å hindre at de blir tatt av jegerne, og støttes av det norske klima- og skoginitiativet via Norad. (Marte Lid/Norad)

Professor ble statsråd

Lee White fortalte om skogelefantenes viktige rolle i et filmklipp da Norad og Gabon hadde seminar på den internasjonale naturkonferansen IUCN nylig. Det sentralafrikanske landet tilhører verdens nest største regnskogsområde etter Amazonas, Kongobassenget.

Norad har ansvar for deler av Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI), deriblant regnskogbevaring gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner.

White er britisk professor, tok doktorgrad i Gabon og har i 30 år jobbet med å ta vare på den viktige skogen i Sentral-Afrika. Han er nå hentet inn som statsråd for vann, skog, sjø og miljø i Gabon.

Påvirker regnet i Etiopia

I et annet filmklipp under seminaret fortalte White om nyere forskning som viser at det er klar sammenheng mellom regnskogen i østre deler av DR Kongo og hvor mye regn som faller i det etiopiske høylandet, flere tusen kilometer. Det er avgjørende for avlingene der.

Mest sannsynlig er det samme type sammenheng mellom regnskogen i Gabon og DR Kongo og nedbør i Sahel-området.

RAGER HØYT: Regnskogen i Gabon tilhører verdens nest største regnskog, Kongobassenget. Trærne der er dobbelt så høye som i Amazonas. (Marte Lid/N)

Bruker sivilsamfunnet mer

Til tross for trøbbel i Brasil er Norges satsing på å bevare regnskog vellykket, mener Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

– Norge bidro kraftig til å stoppe avskoging i Amazonas. De resultatene er nå massivt truet, men av grunner som utenfor vår kontroll. Satsingen der er satt på hold. Framgangen har derimot vært stor i Indonesia, som er den andre store regnskogsnasjonen, og så har vi bare så vidt fått startet opp i Kongobassenget, sier Solhjell.

Et mål er å finne ut hva andre regnskogland kan lære av Gabon, som har klart å ta vare på mye av sin regnskog. Noe handler om at Gabon er mindre tett befolket og har hatt lavere press på industrialisering.

Men dette presset kan være økende. Derfor går penger fra regnskoginitiativet til Gabon for at landet skal fortsette å ta godt vare på regnskogen.

VOKTERE: Teamet av EcoGuards følger med på utviklingen i Gabons del av regnskogen i Kongobassenget, deriblant hvor skogelefantene beveger seg. (Marte Lid/N)

Norad finansierer satellittbasert overvåking av regnskogen og personell som kan rykke ut. Nå brukes også GPS-sporing av skogelefanter. Voktere rykker inn hvis de mener elefanter beveger seg i et område der de er utsatt for jegere som ønsker å tjene penger på elfenben.

I tillegg bidrar Norad med støtte til ulike tiltak rettet mot utvikling i lokalbefolkningen.

OVERVÅKER: Teamet av EcoGuards bruker droner til å holde øye med utviklingen i regnskogen i Gabon. (Marte Lid/N)

I nabolandet DR Kongo er utfordringene større. Den største trusselen mot regnskogen der, er svært fattige folk som bruker tradisjonelle metoder for svijordbruk. Det krever at stadig nye områder avskoges, etter hvert som jorda som har vært skog og blir dyrket opp, blir utarmet.

Sivilt samfunn har blitt svært viktig i skogsatsingen.

– Sivilt samfunn stiller myndigheter til ansvar, sørger for at det er transparens, får fram informasjon, avslører ulovligheter, og mange organisasjoner når mye dypere inn i befolkningen. Urfolksorganisasjoner og lokale organisasjoner i regnskogsområder er uvurderlige for regnskogarbeidet nå, sier Solhjell.

Norad har nylig hatt en stor utlysning for sivilsamfunnsorganisasjoner. 350 organisasjoner søkte. 39 av dem fikk ja.

FØLGER ELEFANTENE: Teamet av EcoGuards følger med på GPS hvor skogelefantene i Gabons regnskoger beveger seg. (Marte Lid/Norad)

---

Norges klima- og skoginitiativ (NICFI)

Har som overordnet mål å redusere og reversere tap av tropisk skog for å tilrettelegge for et stabilt klima, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Samarbeider med følgende land/områder: Brasil, Colombia, Kongobassenget, Ecuador, Etiopia, Guyana, Indonesia, Liberia og Peru.

Kilde: nicfi.no

---