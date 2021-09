San Marino skal stemme over legalisering av abort

San Marino er en av verdens eldste republikker, med en befolkning på rundt 33.000 innbyggere. Folkeavstemningen kommer etter at rundt 3.000 signerte en begjæring. Rundt 65 prosent av disse var kvinner.

Lovforslaget går også inn for at abort skal være tillatt hvis kvinnens liv er i fare, eller hvis hennes fysisk eller psykiske helse er i fare på grunn av skader hos fosteret.

