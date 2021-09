Skatteetaten har ikke anmeldt Ropstad

Torsdag forteller Økokrim-sjefen at de ikke mottatt noen anmeldelse fra skattemyndigheten i Ropstad-saken.

– Dersom det skulle vise seg å bli aktuelt, vil etaten ta kontakt med politiet. I så tilfelle vil det være naturlig at Økokrim og Oslo politidistrikt, som vi har et løpende samarbeid med, foretar en vurdering av eventuell videre behandling, sa Lønseth.

Lønseth fortalte at Skatteetaten opplyser at de foretar undersøkelser på ordinær måte.

Fredag meldte Økokrim at «på bakgrunn av hva som har fremkommet i media den siste tiden, har Økokrim kontaktet Skatteetaten».

– Vanlig prosedyre for Økokrim i spørsmål om noen har gjort seg skyldig i skatteunndragelse, er å avvente Skatt sin vurdering av saken, med mindre det er forhold som tilsier at etterforskning bør igangsettes av hensyn til sikring av bevis. Skatt anmelder bare de alvorligste skattesakene og forfølger ellers lovbrudd med sine egne forvaltningsrettslige sanksjonshjemler. I saken knyttet til tidligere statsråd Ropstad har Økokrim ikke mottatt noen anmeldelse fra skattemyndigheten, forteller sjef Økokrim Pål K. Lønseth.

Nå melder Økokrim til Vårt Land at de ikke har mottatt noen anmeldelse:

Fredag meldte Økokrim at de avventet en eventuelle anmeldelse fra Skatteetaten før de går inn i skattesaken til avtroppende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!