Hadle Rasmus Bjuland er innstilt som ny KrFU-leder

Valgkomiteen i KrFU har innstilt Hadle Rasmus Bjuland fra Rogaland som ny leder for ungdomspartiet, skriver de i en pressemelding.

Bjuland er fra Rogaland, har lang erfaring i organisasjonen bak seg og har vært partiets andrekandidat til stortingsvalget i Rogaland. Det betyr at han er stortingsrepresentant for partiet, så lenge Olaug Bollestad er minister.

«Med verv fra lokallag, fylkeslag og sentralstyret, og med de siste to årene som 1. nestleder har han er bre politisk erfaring. Han har også erfaring som kommunikasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe og 2.-kandidat for KrF i Rogaland ved årets stortingsvalg», skriver valgkomiteen i sin begrunnelse for innstillingen.

Her er resten av innstillingen:

Joel Ystebø fra Vestland, 1. nestleder

Hilde Alice Skåra Gunvaldsen fra Rogaland, 2. nestleder

Edvard Kunzendorf fra Trøndelag, internasjonal ansvarlig

Som sentralstyremedlemmer har valgkomiteen innstilt

Mikal Valland Nordli fra Innlandet, sentralstyremedlem

Emilie Skoland fra Trøndelag, sentralstyremedlem

Thea Myhr fra Vestland, sentralstyremedlem

Jørgen Reymert Jensen fra Viken, sentralstyremedlem

Birgitte Konow fra Nordland, fast møtende vara

Både Joel Ystebø og Hilde Alice Skåra Gunvaldsen har erfaring fra sentralstyret, og som fylkesledere, står det i pressemeldingen.

Avtroppende KrFU-leder Edel Marie Haukland har troa på at den innstilte ledelsen kan løfte partiet.

– Det er et privilegium for en leder å gå av med et så sterkt lag som tar over. KrFU kommer til å fortsette å forme norsk politikk, trene opp politiske talenter og være krystallklare på vårt kristendemokratiske verdigrunnlag i tiden som kommer. Jeg ønsker dem lykke til, og gleder meg til å se hva det neste sentralstyret får til, sier Edel-Marie Haukland om innstillingen.