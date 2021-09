EN AV FÅ: Åse Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartiet er Stortingets yngste politiker på Stortinget, og vil være en av to innen fire år, ifølge prognoser fra SSB. – Det er viktig at ungdomspartiene bruker sitt potensiale og at politikere tar de unge på alvor, sier hun. (Privat)