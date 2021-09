Kvinne døde av skadene i knivangrep på Nav Årstad

Direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Vestland sier til avisa at Nav har satt beredskapsplan.

Den andre som ble skadd, er en kvinne i midten av 30-årene. Politiet opplyser at hun er lettere skadd.

Politiet har fått bekreftet av Haukeland universitetssjukehus at den ene av de to skadde døde av skadene hun ble påført. Den avdøde er en kvinne i slutten av 50-årene, skriver politiet i en pressemelding.

To Nav-ansatte i Bergen ble fraktet til sykehus med ukjente skader etter å ha blitt knivstukket på et brukermøte mandag formiddag.

