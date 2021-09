Helten fra «Hotel Rwanda» dømt etter terror-anklager

Rusesabagina er mest kjent for å ha reddet livet til rundt 1.200 mennesker i Hotel des Milles Colines i Kigali som han var direktør for.

Mandag ble han i en domstol i Rwandas hovedstad Kigali funnet skyldig i terrorrelatert virksomhet ved å ha grunnlagt og finansiert en gruppe som sto bak flere dødelige angrep i 2018 og 2019.

Bakgrunnen for tiltalen er hans virksomhet som en av landets skarpeste kritikere av det autoritære regimet til president Paul Kagame.

Han framførte kritikken i årevis fra utlandet, men ble brått kjent da han i fjor dukket opp i Rwanda, med håndjern og kledd i fangedrakt. Familien hans sier at han ble kidnappet av rwandiske myndigheter.

Det var hans handlinger under folkemordet i 1994, da rundt 800.000 tutsier og moderate hutuer ble drept på noen få måneder, som inspirerte filmen «Hotel Rwanda».

Da folkemordet startet i 1994, ble den moderate hutuen Rusesabagina innesperret i hotellet med sin familie og hundrevis av gjester, som stort sett var tutsier i likhet med hans kone, som søkte tilflukt der.

Han holdt drapsmennene unna med øl og brukte sine forbindelser til å skaffe mat, mens gjestene drakk vann fra svømmebassenget.

Etter at folkemordet var over og regimet styrtet av Kagame, ble han snart skuffet over den nye tutsi-ledede regjeringen. Han beskyldte Kagame for autoritære tendenser og flyttet i 1996 til Belgia, der han ble statsborger, og siden USA.

Familien hans hevder at han er uskyldig, og at han er politisk fange. De sier han ble bortført av regimet da et fly han trodde var på vei til Burundi, landet i Rwanda.