Dansk avis med oppfordring til Støre: Gå fremst i den grønne omstillingen

I en lederartikkel onsdag skriver den danske avisen at Norge i dette stortingsvalget hadde sjansen til å ta et stort ansvar på sine brede skuldre og vise oljeland verden over at det er mulig å skifte kurs i tide.

– Men slik gikk det ikke. Sjansen for å foreta sterkt nødvendige og markante endringer i norsk klimapolitikk synes å være forbi. Seierherren Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet blir ikke avhengig av verken Rødt eller Miljøpartiet, skriver avisen.

– Hvis ikke Norge, hvem?

De mener dette betyr at de mest vidtgående kravene om klimahandling er bremset, og at Norge nå risikerer å sette sitt «ellers velfortjente gode renommé i verden» på spill.

Avisen mener argumentet med at Norge kun står for 2 prosent av verdens olje fremstår hyklersk når Norge roper om klimakamp i internasjonale fora. De har en klar oppfordring til Støre:

– Kjære Jonas Gahr Støre: Norge har ikke bare alle de riktige forutsetninger, men også en forpliktelse til å gå fremst i den grønne omstillingen. Det er en vanskelig oppgave, det vet vi. Men hvis ikke Norge kan, hvem kan da?

Informationen

Dagbladet Information beskriver seg som partipolitisk uavhengig, men plasseres av de fleste på sentrum-venstresiden i det politiske landskapet.

Opprinnelig var den en pressetjeneste for den danske motstandsbevegelsen under den tyske okkupasjonen av Danmark.

