Ett år etter Moria-brannen: Flyktninger bor i sprengfull teltleir

– Der er ingen forskjell mellom den gamle Moria-leiren og den nye i Kara Tepe, forteller Ali. Syreren har oppholdt seg i de to leirene på øya Lesvos i halvannet år.

Via Leger Uten Grenser forteller Ali at han som er syk, blir dårligere for hver dag som går:

– EU og EU-parlamentet vet om denne skamfulle leiren, men ingen hjelper oss.

Migration Greece Moria Anniversary LEIR: I leiren Kara Tepe på Lesvos er 3.500 menensker stuet sammet i telter, i vinter ble leiren oversvømmet av regnvann. (Panagiotis Balaskas/AP)

Leiren oversvømmet

Natten mellom 8. og 9. september i fjor brøt det ut brann i Moria-leiren på Lesvos, en gresk øy helt øst i Egeerhavet.

Nesten 13.000 mennesker måtte rømme fra den provisoriske og overfylte leiren som hadde vært i nyhetene i årevis. De første døgnene sov folk under åpen himmel, på fortau, i åkrer – før mange ble evakuert til fastlandet.

[ Støre om Bibelen, Kari Veiteberg og eit dramatisk terrorangrep ]

Etter kaotiske døgn ble det bygget en ny, provisorisk teltleir på Lesvos. Kara Tepe ble etablert i et gammelt militært område. Nå forbereder 3.500 flyktninger og migranter seg på nok en kald og regntung vinter i tynne telt. Den ble oversvømt sist vinter. En ny leir skulle være klar til vinteren, men byggingen er ikke i gang.

– Ingen skal være nødt til å tilbringe vinteren i telt, sier UNHCRs representant i Hellas, Mireille Girard.

Selv om anlegget er forbedret, er det «ingen varig løsning», sier hun.

Migration Greece Moria Anniversary UTE: De første døgnene etter Moria-brannen sov flyktninger og migranter under åpen himmel - her fra landsbyen Moria. (Petros Giannakouris/AP)

Dystopisk situasjon

Brannen i Moria fikk EU til å love «en ny start» på flyktningpolitikken: «Ikke noe nytt Moria». Men ett år senere feller Leger Uten Grenser en hard dom over den felleseuropeiske politikken som møter flyktninger og migranter som prøver å ta seg inn i Europa.

– I Hellas er situasjonen mer dystopisk enn noen gang. De som klarer å ta seg over havet til Hellas holder fram med å leve i mistrøstige leirer på greske øyer, sier Konstantinos Psykakos, landsjef for Leger Uten Grenser i Hellas.

Han peker på at greske myndigheter nekter flyktninger basale rettigheter.

[ Emil André Erstad om Krf: «Grunnfjellet er rett og slett ikkje stort nok lenger» ]

Dømt til fengsel

Under migrantkrisen i 2015 ble Moria-leiren – som ble bygget to år tidligere for å huse opptil 3.000 mennesker – raskt overbefolket. Mens flere europeiske land stengte grensene, oppsto det flere flaskehalser. Aller verst var det på Lesvos, som tok imot de fleste av dem som kom fra Midtøsten, Afrika og Sør-Asia.

Antall beboere steg til 20.000. Om kvelden 8. september 2020 brøt den første av to branner ut mens situasjonen ble stadig mer anspent i kjølvannet av koronapandemien.

Seks unge afghanske menn er dømt til mellom fem og ti år i fengsel for brannstifting, men insisterer på at de er uskyldige.

Migration Greece Moria Anniversary HYGIENE: I leiren Kara Tepe må far og sønn ta kroppsvasken i havet. (Petros Giannakouris/AP)

---

Moria-leiren

Ligger ved småbyen Moria, noen kilometer fra den største byen på øya Lesvos, Mytilini.

Her ble flyktninger som kom båtveien til Hellas fra Tyrkia plassert.

Leiren var bygget for å huse vel 3.000, men ble raskt overfylt, på det meste bodde det 20.000 i Moria.

Etter brannen ble mange overført til mottak på fastlandet.

Etter en langvarig politisk drakamp, både innad i Solberg-regjeringen, og mellom regjeringen og Stortinget, sa Norge til slutt ja til å hente 50 flyktninger fra Hellas. Mange av dem kom fra Moria.

---

Migration Europe Frontex DYTTES TILBAKE: En gummibåt med flyktninger på vei inn til Skala Sikaminias på Lesvos, voktet av et skip fra EUs grensevaktstyrke Frontex. Greske myndigheter beskyldes for å dytte båter tilbake til tyrkisk farvann. (Michael Varaklas/AP)

Dyttes tilbake

Greske myndigheter sier nå at de ryddet opp i overbefolkningen og kaoset. Kritikere sier dette er oppnådd ved å bruke makt til å tvinge mulige flyktninger tilbake til Tyrkia før de kan søke asyl på gresk jord. Båter med flyktninger blir dyttet tilbake til tyrkisk farvann.

– Ett år etter den katastrofale brannen i Moria, står Hellas steilt imot flyktninger og deres rettigheter, sier Epaminondas Farmakis, en av grunnleggerne av Human Rights 360.

Den greske regjeringen avviser beskyldningene, men sier Hellas «aldri mer skal bli en inngangsport til Europa» for migranter.

Hjelpeorganisasjonen Aegean Boat Service kartlegger trafikken til de fem greske øyene Lesvos, Samos, Kos, Chios og Leros, som alle ligger tett inntil Tyrkia.

Tallene til ABS forteller at i perioden siden Moria-brannen i september i fjor, har det kommet:

3.627 båter til øyene.

Med totalt 127.667 mennesker ombord.

Og 126.180 er blitt overførte til fastlandet.

Samtidig er 5.849 båter blitt stoppet av tyrkiske og greske myndigheter.





Flyktninger ankommer Råde NORGE: Et 20 talls mennesker ønsket de 35 syriske asylsøkerne fra Moria-leiren velkommen til Ankomstsenteret i Råde med flagg, ballonger og velkommen-plakater i vår. (Heiko Junge/NTB)

[ Grunnleggeren av verdens største megakirke er død ]