Koronaisolert? Ta kontakt med kommunen før klokka 10 for å stemme

Fredag viste førebelse tal frå Valdirektoratet at 1.645.762 personar hadde førehandsstemt. Det utgjer 42,3 prosent av alle stemmeføre.

– Det som er viktig å hugse då, er at ein må kontakte kommunen og be om det før klokka 10 i dag, seier Berg.

Valdirektoratets direktør kom òg med ei påminning til personar i isolasjon. Dei kan kontakte kommunen for å få sendt ein stemmeopptakar heim for å ta i mot stemma deira.

Det er eigne stemmelokale tilrettelagde for desse personane.

Mellombelse lovendringar gjer at kommunane kan leggje til rette betre under pandemien, fortalde direktør Bjørn Berg i Valdirektoratet til NRK Nyheitsmorgon på valdagen måndag.

