Første prognose: KrF vipper rundt sperregrensen - partiet står foran et nervepirrende valgdrama

Klokken 21 stengte valglokalene landet over. Timen i forveien var KrF-rådgivere, ansatte og bakkemannskap i valgkampen alt på plass i valgvaken, der ansiktsuttrykk vekslet mellom optimisme og nervøs anspenthet.

Klokken 21 viste prognosen 3,9 prosent, et tall som hos KrF først ble møtt med gisp og sukk. Bare minutter senere viste prognosen 4-tallet - og applaus og jubelrop fylte vaken. Da var det latter og lettelse i salen.

Jubelen ble bare enda sterkere da sifrene klokken 21.06 viste 4,1 prosent.Dermed står KrF foran en thriller. For tallene kan bli endret når resutatene fra de store byene og tettstedene tikker inn.

Spent Hareide

På galleriet bakerst i KrFs valgvake følger tidligere partileder Knut Arild Hareide sendingen på storskjermen i vaken.

– Vi fikk akkurat de samme sifrene på akkurat samme tidspunkt i 2017. Skulle jeg vært ekspertkommentator, ville jeg sagt at vi lander på samme oppslutning som ved forrige valg, altså 4,2, sier Hareide.

– Sist sto du selv i dramaet - nå har du altså lavere skuldre?

– Ja, for da kom det som et sjokk. Nå har Kjell Ingolf og de andre stått i spissen for en mobilisering som nå viser seg, sier han til Vårt Land.

Knut Arild Hareide er nervøs for valgresultatene. (Erlend Berge)

Bollestad: – Vi har mer å kjempe for

Fra første rad så Olaug Bollestad først partiet få en prognose på 3,9 prosent, for så å krype over sperregrensen i det journalistene begynte å stille spørsmålene sine.

– Det er en stor forskjell på å ha en gruppe på tre og på seks eller syv representanter. Så jeg går for seks eller syv, spøkte Bollestad om forskjellen på over og under sperregrensen.

På spørsmål fra pressen om det er liv og død for partiet, svarer Bollestad:

– Nei, vi har mer å kjempe for. Det er politikken som er viktig, For KrF er det viktig at vår stol på Stortinget ikke står tom. Det handler om de verdiene vi har kjempet for i valgkampen: familier, eldre, valgfrihet. Det har vært stabbesteiner for KrF hele veien. Vi skal ikke gi oss. Vi skal over sperregrensen.

Sammen med henne i vaken var ektemann Jan Frode, plassert sammen med Bollestad like forrerst i salen.

Olaug Bollestad var i godt humør før prognosen kom. (Erlend Berge )

– Jobbet dag og natt

Generalsekretær Geir Morten Nilsen snakket mot i salen da han ønsket velkommen:

– Vi har jobbet dag og natt. Vi er takknemlige. Nå er det valgnatt og vi kan senke skuldrene, sa en optimistisk Nilsen.

Partileder Kjell Ingolf Ropstad var ikke ventet til vaken før et stykke utpå kvelden. Sammen med nære rådgivere handlet det om å tolke tall og velge ord til Ropstads møte med fotfolket og i partilederdebatten ved midnatt.

Varsler om en mulighet for å havne under 4 prosent gjør at KrFs drama valgkvelden også flytter seg ut i de tre valgdistriktene der partiet må berge seg: Rogaland, Hordaland og Vest-Agder.

Havner partiet under fire prosent, vil det da handle om KrF i kjernefylkene er sterke nok til å sende direktemandatene Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein og partilederen selv, Kjell Ingolf Ropstad, til Stortinget. Havner partiet over sperregrensen kjemper de om utjevningsmandatene, på lik linje med de andre partiene over fireprosent-grensen.

KrFs vei til valgdramaet

Ved forrige stortingsvalg var KrF nær ved å havne under sperregrensen. Partiet reddet seg i siste liten med 4,2 prosent.

Siden forrige stortingsvalg har KrF ligget jevnt under sperregrensen.

KrFs valgkamp har hatt mål om å mobilisere grunnfjell i kjernefylker. Før valget ga supermåling med 4,2 prosent partifolk håp.

Stemningen er spent i KrF. En rekke tillitsfolk fra Oslo og nærliggende områder var samlet i vaken på Vulkan i Oslo. Flere av dem hadde også opplevd marerittet for fire år siden: Da valgdagsmålingen viste fire prosent ga kurs for en nervenatt. Opptellingen pekte tidvis mot et KrF under sperregrensen.

Sjokk og dypt alvor preget de fremmøte etter kalddusjen fra valgdagsmålingen den gang. I år var veteraner, rådgivere og lokalt bakkemannskap i vaken forberedt på alle utfall. Katastrofe – eller gledeskveld.

I forrige uke ga gallupene partiet håp. Ikke minst NRKs supergallup, som pekte KrF til 4,2 prosent, akkurat som for fire år siden. Viktigst var tallene som tydet på at KrF var i ferd med å nødvendig påfyll av stemmer fra viktige kjernefylker til den store «landspotten». Den som avgjør om partiet er over eller under sperren.

Men rett inn i helgen kom også tall som pekte ned. Og som utover kvelden kan bli en historisk – og kanskje trist natt – for KrF.

Spente sperregrense-partier

Også de andre partiene er samlet for å følge resultatene. Venstre-toppene og Oslo-partiet er samlet på Det Norske Teatret i Oslo, Rødt har invitert til valgvake i Samfunnssalen rett ved Youngstorget i Oslo og Miljøpartiet de grønne har invitert til valgvake på Sentralen i Oslo sentrum.

Lan Marie Berg er MDGs førstekandidat i Oslo. Hun høstet stor applaus da hun entret scenen under MDGs valgvake i Oslo.

I talen sa Berg at mange har prøvd å marginalisere partiet i valgkampen, men at den strategien ikke vil fungere.

– Vi MDG står på riktig side av historien. Siden vi gikk inn i rikspolitikken i 2013, har vi flyttet debatten. Vi har har sagt i fra, når de andre ikke turte. Og vi har kjempet når de andre ga opp.

Lan Marie Berg er MDGs førstekandidat i Oslo. Hun høstet stor applaus da hun entret scenen under MDGs valgvake i Oslo. (Erlend Berge)

