Paven besøker Ungarn

Rundt 75.000 mennesker ventes å være til stede under en utendørs messe paven skal holde i Budapest. Gudstjenesten skal holdes uten strenge koronarestriksjoner under avslutningen av en internasjonal konferanse om nattverden.

Paven skal være sju timer i Ungarn, før han drar videre til Slovakia. Der skal han være i over to dager. Prioriteringen har utløst kritikk i ungarske medier som støtter Orban.

Det er planlagt et halvtime langt møte mellom Orban og Frans, som har svært ulike oppfatninger om blant annet flyktninger og migrasjon.

