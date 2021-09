Kåring: – Ap er valgkampens vinner

En lang valgkamp nærmer seg slutten. Avisen Kampanje har siden 1995 kåret valgkampens vinner i forkant av valget. Disse blir valgt ut fra faste kriterier som blant annet god presentasjon av eget budskap, god synlighet i valgkampen og ulike debatter og i gjennomslag i sosiale medier.

I år kårer Kampanje-juryen Ap til valgkampens vinner, i hard konkurranse med SV, opplyser de i en pressemelding.

---

Dette er juryen:

Terje Svabø

Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør i Kampanje

Berit Aalborg, Vårt Lands politiske redaktør

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

Therese Manus, leder for kommunikasjonsforeningen og leder av NTBs språkpris

Jannike Hannevik, NHH Norwegian School of economics

Morten Pettersen, PR-byrået Boldt.

---

– Ap og Jonas Gahr Støre ble kåret til vinner fordi det har vært en klar stigning i Aps valgkamp, både kommunikasjonsmessig og innholdsmessig. Ikke minst har partiet klart å sette fokus på Forskjells-Norge. Samtidig har Jonas Gahr Støre en overbevisende måte å holde døra åpen både for Sp og SV, uten å ekskludere MDG og Rødt som støttepartier. Vi har også sett meget trygg og etter hver seierssikker Jonas Ghar Støre, sier juryleder Terje Svabø i en kommentar til Vårt Land.

Han sier juryen brukte en del tid på å diskutere seg fram til årets vinner:

– Juryen brukte faktisk en god time på å diskutere hvem som var vinner av Ap og SV. Juryen mente at SV og spesielt Audun Lysbakken har gjort en god figur. Lysbakken var ifølge juryen den beste partilederen i valgkampen, sier Svabø.

Slik vurderer juryen partienes innsats

---

Disse er tidligere kåret til valgkampens vinnere:

2019: MDG

2017: SV

2015: Kristelig Folkeparti

2013: Arbeiderpartiet

2011: Høyre

2009: Høyre

2007: Fremskrittspartiet

2005: Arbeiderpartiet

2003: SV

2001: Ingen vinner kåret

1999: Fremskrittspartiet

1997: Kristelig Folkeparti

1995: Arbeiderpartiet

---

Ap:

Selv med et dårlig utgangspunkt har partiet klart å komme på offensiven med en strategi som har holdt hele veien inn. Partiet har klart å leve opp til det gamle slagordet «by og land, hand og hand». Jonas Gahr Støre har hatt en stigende kurve gjennom hele valgkampen og fremstår som en politisk brobygger. Kommuniserer med ro, sikkerhet og stor troverdighet, og blir oppfattet som det eneste samlende alternativet til Erna Solberg. Valgkampens vinner er Arbeiderpartiet.

SV:

SV gjennomfører en sterk og nærmest feilfri valgkamp. Audun Lysbakken viser suveren debattstyrke, og er kanskje den beste partilederen til å få frem sitt budskap. Men partiet har fått mye gratis ved at to av de viktigste sakene i valgkampen er SVs kjernesaker, klima og Forskjells-Norge.

Frp:

Gitt et dårlig utgangspunkt har Frp benyttet de mulighetene som åpnet seg i valgkampen, blant annet i forsvaret av oljenæringen, på en suksessfull måte. Men Sylvi Listhaug har en konfronterende stil som appellerer til enkelte velgergrupper, men også støter mange fra seg. En sikker oppskrift til evig opposisjon.

Høyre:

Nok en valgkamp der Erna Solberg har vært Høyres desidert sterkeste kort. Fremstår solid, saklig og faktabasert gjennom hele valgkampen, men kan til tider bli for omstendelig. Virker styringsmett etter en lang og tøff koronaperiode.

KrF:

KrF har under overflaten greid å mobilisere kjernevelgerne på Sør- og Vestlandet, og gjort alvor av situasjonen om at partiet kan falle under sperregrensen. Det har vært en god redningsoperasjon, men ikke tilstrekkelig til å være en god valgkamp.

Rødt:

Rødt gikk offensivt ut med en veldig tydelig og enkel retorikk. Bjørnar Moxnes og partiet har også vært blant de aller flinkeste på sosiale medier, men juryen etterlyser en større progresjon i valgkampen. Det blir for mye hakk i plata og for snevert fra Rødt.

MDG:

MDG har ikke klart å vise til de populære resultatene fra byrådet i Oslo og heller ikke klart å leve opp til den vellykkede valgkampen fra 2019. Det til tross for at alle forutsetninger lå godt til rette for partiet. Oljeultimatumet var en kommunikasjonsmessig tabbe.

Senterpartiet:

Senterpartiet lå an til å gjøre en svært god valgkamp, men lanseringen av Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat kom partiet ikke positivt ut av. En statsministerkandidat må være sterk på mange temaer, men i stedet blir kommunikasjonen for statisk og for smal.

Venstre:

Sterk og oppløftende debut av Guri Melby etter en litt kavende start. Er i gang med å tydeliggjøre Venstre som et liberalt og grønt alternativ, men har vært blant de svakeste på sosiale medier.

