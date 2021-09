Leger Uten Grenser stanser arbeidet i Etiopia

Leger Uten Grenser og Flyktninghjelpen beskyldes i tillegg for å spre desinformasjon i sosiale medier, mens Leger Uten Grenser også anklages for å bruke en ulovlig importert satellittelefon, opplyste den etiopiske regjeringen onsdag.

Regjeringen anklager blant andre Leger Uten Grenser i Nederland, Flyktninghjelpen og Al Maktoum-stiftelsen for å ansette folk uten de nødvendige arbeidstillatelsene.

Nyheten kommer en måned etter at Etiopia beordret en tre måneder lang suspendering av arbeidet til tre internasjonale organisasjoner som yter bistand i den krigsherjede regionen Tigray.

Alt internasjonalt personell har forlatt landet, mens et etiopisk team på om lag 1.000 personer er i beredskap hjemme, opplyses det.

Arbeidet i regionene Amhara, Gambella og Somali, i tillegg vest og nord for Tigray-regionen, blir stanset med umiddelbar virkning.

