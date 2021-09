Tre av fire nordmenn vil utsette tredje dose for å vaksinere flere i fattige land

Ifølge WHOs tall har over halvparten av befolkningen i rike land fått minst én vaksinedose, mens bare litt over 1 prosent i fattige land har fått den første dosen.

– Her går regjeringen mot det flertallet i befolkningen ønsker. Vi vet at ingen er trygge før alle er trygge, og det er fint å se denne solidariteten i befolkningen, sier hun.

Westhrin mener tallene viser at han med det går imot folkeviljen.

WHO ba i august om at land med høy vaksinasjonsgrad utsetter den tredje påfyllingsdosen med koronavaksine fram til 10 prosent av befolkningen i alle land er vaksinert. Det sa helseminister Bent Høie (H) nei til.

Norsk Folkehjelp mener Norge er for trege med å komme i gang med å dele vaksiner.

Kun 15 prosent svarer nei til dette i undersøkelsen, som er gjennomført av Mindshare og Respons Analyse for Norsk Folkehjelp. 13 prosent svarer at de ikke vet. Andelen som svarer ja er størst blant unge, og lavest blant de fra 55 år og oppover.

