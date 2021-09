Human-Etisk Forbund trekker sin partivurdering om menneskerett

Vurderingen gir ikke et godt nok bilde av verken partienes eller Human-Etisk Forbunds (HEF) syn, opplyser forbundet i en pressemelding.

Engasjementet rundt partivurderingen har vært enormt, ifølge kommunikasjonssjef Marit Øimoen.

– Til slutt har vi kommet til konklusjonen om at vi ikke har levert på forventningene. Derfor er det riktig at vi tar et steg tilbake, sier hun.

Dette var første gang at HEF har gjort en slik vurdering, ifølge politisk sjef Lars-Petter Helgestad. De forkastet blant annet vurderingen av temaet «kritisk tenkning» fordi den ikke ble god nok.

– I ettertid ser vi at vi burde kommet til samme konklusjon i vurderingen om menneskerettighetene, sier han.

– Kriteriene vi forholdt oss til, var ikke tydelige nok. Metoden og kriteriene var for lite gjennomarbeidet, vi var for uklare og for lite grundige. Det beklager vi.

VG skrev torsdag at flere meldte seg ut av HEF etter at de kom med en vurdering av hvilke partier de mener er best på menneskerettigheter.

«Sjokkerende, flaut, svært skuffende, syltynn argumentasjon», var noen av karakteristikkene i kommentarfeltet på Facebook.

– Opp mot hundre personer har meldt seg ut per fredag morgen, sier Øimoen til VG.

