Støre: – Uke 22 er et ytterkantstandpunkt

Dermed går Støre imot en av sine foretrukne regjeringspartnere, SV. Støre lovet heller ikke å fremme et forslag om utvidelse av abortloven på Stortinget allerede i høst, med henvisning til den andre foretrukne samarbeidspartneren, Senterpartiet.

– Dette er spørsmål som tjenes av å bli snakket om med innestemme, at vi tar det bredt i Stortinget, og at vi ikke lar partier på ytterkanten bestemme det, sa Støre.

SV-leder Audun Lysbakken mente debatten ikke bør gå ut ifra at aborter ikke skjer etter uke 18.

[ Ta Vårt Lands valgomat ]

– Denne diskusjonen handler ikke om grensene, kun om nemndene, og om kvinnen skal ha siste ord eller ikke, sier Lysbakken.

Han sier partiets forslag flytter makten fra nemndene til kvinnene.

Rødt går også inn for utvidelse til uke 22.

– Vi sier at så lenge abort er tillatt innenfor lovens grenser, skal kvinnen ta valget selv, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Ropstad dukket unna spørsmål om eget abortstandpunkt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad advarte mot partiene som ønsker en utvidelse av retten til selvbestemt abort, men ville ikke svare om sitt eget standpunkt.

– Nå må du svare ærlig: er du imot selvbestemt abort, spurte programleder Arill Riise under TV 2s partilederdebatt onsdag.

UNNVIKENDE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) før TV2s partilederdebatt på Deichman Bjørvika onsdag kveld. Under debatten ville han ikke svare direkte på sine synspunkt på abort. (Javad Parsa/NTB)

– KrF sitt program, begynte Ropstad, før han ble avbrutt av programlederen.

Partilederen holdt seg imidlertid til å svare med partiets oppfatning, som er at abortloven bør være mer restriktiv enn i dag.

– Men de politiske realitetene er at fire av fem partier ønsker en radikal utvidelse av den loven, sa Ropstad, og pekte på Ap-leder Jonas Gahr Støre.

[ Verdidebatt: «KrFs valgkampledere setter oss som tror under et åndelig press det er umulig å argumentere mot» ]

Går mot abortdrama i det neste Stortinget

En kartlegging TV 2 har gjennomført av de som ligger best an til å komme inn på Stortinget i valget, viser at 44,9 prosent ønsker å beholde dagens abortlov.

29,7 prosent vil utvide grensen til 18 uker, og 14,5 til 22 uker, mens 0,7 prosent vil stramme inn, skriver TV 2.

Ap, SV, Venstre, MDG og Rødt har gått inn for utvidet rett til selvbestemt abort, SV helt til uke 22. Høyre og Sp vil beholde dagens grense på 12 uker. Frp vil ikke ta stilling til grensen, men vil la dagens lov, mens KrF vil stramme inn.

[ Alarmkanal skal stoppe framande makter i valkampen ]

138 av de 169 som ville kommet inn på Stortinget på TV 2s meningsmåling mandag har svart på undersøkelsen.

Hva representantene selv mener, utgjør imidlertid ikke hele bildet. Partier som Ap, Høyre og SV har ingen tradisjon for å fristille representantene sine i verdisaker. Senterpartiet, Frp og Venstre kommer derimot til å åpne for det.