Ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan fram til 31. januar neste år, opplyser Utlendingsnemnda

Omtrent 150 afghanske borgere som nå oppholder seg i Norge, har vedtak om utreiseplikt til Afghanistan. Politiets utlendingsenhet er nå informert om at disse ikke skal tvangsutsendes til Afghanistan.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet etter at Taliban overtok makten 15. august. Derfor forlenger vi nå suspensjonen av utreiseplikten, sier Une-direktør Marianne Jakobsen.

Det betyr at personer som tidligere har fått vedtak om retur til Afghanistan av Une eller Utlendingsdirektoratet (UDI) inntil videre ikke har plikt til å reise.

