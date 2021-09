KrF-topp om Ropstad: Kunne gjort dette på ein annleis måte

Aftenposten avslørte søndag at Ropstad har fått gratis pendlarbustad av Stortinget ved å vere folkeregistrert på guterommet i Evje og Hornnes frå 2009 til november i 2020.

Grøvan visste at Ropstad var folkeregistrert i Agder, men ikkje at KrF-leiaren eigde ein bustad i Lillestrøm som han leigde ut.

– Eg har ikkje så mykje meir å seie enn det som Kjell Ingolf sjølv har sagt. Han har beklaga dei vurderingane han har gjort. Eg vil berre understøtte det han har gitt uttrykk for. Han kunne ha gjort dette på ein annleis måte, seier Grøvan til VG .

