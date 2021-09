Frp-profil ville gi 15-åring tusenlapp for å ta av seg hijaben

– Det ble en opphetet diskusjon og jeg mener vi ikke skal ha slike opptredener på vår stand. Jeg snakket med Christian i dag, og han er lei seg for at noe av dette kom ut slik det gjorde, sier hun til TV 2.

I etterkant av hendelsen har rektor ved Bjerke videregående sendt et brev til Frps stortingsgruppe, der de tar sterkt avstand fra hendelsen.

– Jeg ble nysgjerrig, og da jeg kom til boden hørte jeg at Frp mente det burde være lovforbud mot sjal. Jeg gikk foran for å høre hva han hadde å si.

TV 2 har vært i kontakt med den 15 år gamle jenta, som går på en videregående skole i Oslo som besøkte valgbodene for å skrive en skoleoppgave.

Tybring-Gjedde, som er Frps førstekandidat i Oslo, skriver i et innlegg på Facebook at han 25. august havnet i en opphetet diskusjon med en gruppe førstegangsvelgere om hijaben.

