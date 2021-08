Egypt stenger grensen mot Gaza på ubestemt tid

Kilder i Egypts sikkerhetsmyndigheter bekrefter stengingen, men gir ikke noen begrunnelse for beslutningen. Grensen vil være stengt på ubestemt tid.

– Vi har fått beskjed om at grenseovergangen ved Rafah blir stengt i begge retninger, sier talsmann Iyad al-Bozom i Gazas innenriksdepartement.

