– Carola som statsråd? Ja, hvorfor ikke?

– Med tanke på den undergangsmentalitet som preger mange partiers utspill de seneste årene, er det ikke utenkelig at politikerne våre lytter mer på Marilyn Manson enn Andrae Crouch, skriver hun og avslutter med å skrive:

Den svenske avisa Dagens kommentarrredaktør bruker som grunnlag for å hevde at en gospelartist kan være egnet som fremtidsminister.

Det er ikke utenkelig at politikerne våre lytter mer på Marilyn Manson enn Andrae Crouch.

– Er det noen gang Sverige har hatt behov for en fremtidsminister er det vel nå. Pandemien har ristet i samholdet og økonomien, og truer med å få langvarige og uoversiktlige konsekvenser. Bris (Barnens Rätt i Samhället) slår tragisk rekord i antall samtaler fra barn med selvmordstanker. Fremtidstroen hos neste generasjon har fått en tynn tilværelse, skriver Park.

Avisens kommentarredaktør tror en fremtidsminister kunne hatt noe for seg i den tiden vi nå lever i.

Er det noen gang Sverige har hatt behov for en fremtidsminister er det vel nå.

På TV4s talkshow Tilde forrige fredag sa Sveriges statsminister Stefan Löfven at sangstjernen Carola kunne gjort det godt som landets «fremtidsminister».

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!