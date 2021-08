VALGDRAMA: KrF-nestor Kjell Magne Bondevik veksler ord med dagens partitopper, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø, under KrFs partitime under Arendalsuka. Men dagens ledertrio gjorde valgkamp-avsparket til i praksis å slå full alarm om faren for å dumpe under sperregrensen. (Erlend Berge)