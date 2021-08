Ny tiltaksplan for å redde humler og bier

Planen skal igangsette et nasjonalt overvåkingsprogram, som vil omfatte miljø- og landbrukssektor, olje- og energisektor, samferdsel, forsvarssektor og norske kommuner.

Tiltaksplanen kommer kun to dager etter at FNs klimapanel (IPCC) utga den sjette hovedrapporten om verdens klimaendringer.

– Stadig flere norske bønder sår og skjøtter blomsterstriper langs jordene sine. I løpet av sommeren er vi oppe i nærmere 4.000 blomstrende kilometer til glede for både insekt og folk, sier Rotevatn.

I regjeringens tiltaksplan kommer det blant annet fram at viktige areal for pollinerende insekter skal kartlegges bedre, og hensyn til bier og humler skal styrkes i kommunal forvaltning.

– Planen vi legger fram beskriver status for en rekke tiltak som allerede er igangsatt, samt 24 nye tiltak i regi av statlige sektorer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

