– Været og rapporten kan få flere til å se alvoret

Møre-biskopen har vært med på mange klimatoppmøter det siste tiåret, og kjent det frustrerende å møte regjeringsledere og delegasjonsledere som ikke har villet ta inn over seg alvoret som klimaendringene utgjør for menneskeheten og naturen.

– Noe av politikernes største hodepine er at man alltid skal stå på valg. Da er det fryktelig krevende å ta så upopulære avgjørelser som man må, sier Midttømme.

Hun tror det at Europa i sommer har opplevd ekstremvær, kan gi politikere sterkere støtte til mer kraftig klimapolitikk, for at de ekstreme utslagene vi har sett i år, ikke skal bli den nye normalen. Selv har Midttømme som styremedlem i Kirkens Nødhjelp sett konsekvensene i flere afrikanske land av at regntiden ikke lenger er forutsigbar. Det blir vanskelig å vite når man skal så og når man kan høste.

– Vi må ta et krafttak for at vi ikke kommer dit at golfstrømmen snur. Det er like før det er uopprettelig det vi nå ser i spill. Jeg har vært opptatt av rettferdighet for medmennesker andre steder på kloden og for generasjonene etter oss. Vi mennesker er oss selv nærmest. At ekstremvær nå rammer Europa og våre ferieland, kan kanskje få oss til å skjønne alvoret og være villige til å gi politikerne det de trenger for å ta de tøffe avgjørelsene, sier Midttømme.

– Mest redd for apati

Lars Haltbrekken, tidligere mangeårig leder i Naturvernforbundet og nå stortingsrepresentant for SV, sier at det han er mest redd for i klimakampen, er at apatien og håpløsheten skal ta overhånd.

– Jeg tror at det fortsatt går an å unngå de verste konsekvensene av klimakrisen, men da må det handles raskt og stort. Derfor la vi fram en plan for hvordan Norge kan kutte utslipp med 70 prosent innen 2030, sier Haltbrekken.

Han forventer at alle ansvarlige partier legger fram en lignende konkret plan, og understreker at det må bli slutt på at politikere sier nei til klimatiltak uten å komme med andre tiltak som kutter like mye.

– Dødsstøt for fossiler

FNs generalsekretær António Guterres beskriver ifølge NTB rapporten fra FNs klimapanel som et kraftig varsku for menneskeheten.

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, sa Guterres.

Før helgen kom amerikanske forskere med en studie som viser at fem prosent av verdens kraftverk står for over 70 prosent av CO2-utslippene fra kraftverk. Haltbrekken mener at Norge til klimatoppmøtet i Glasgow i november bør samle andre land til en dugnad for å få ned de verste utslippene globalt. Han mener at Norge også må ta initiativ til at oljeproduserende land går sammen om å redusere produksjonen av olje, kull og gass.

SV ønsker dessuten at Norge som stor olje- og gassprodusent tar ansvar for dem som rammes ekstra hardt av klimaendringene ved få til et samarbeid der Norge og andre rike land tar imot flere som må flykte på grunn av klimaendringer.

KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad sier at det er ingen tvil om at den nye rapporten understreker at klimapolitikken må forsterkes enda mer. Han er særlig opptatt av at Norge skal gå foran i å utvikle ny teknologi som kan eksporteres til andre land, og hindre at det bygges nye kullkraftverk gjennom klima- og investeringsfondet som regjeringen opprettet før sommeren.

Til Guterres sier Ropstad at han vil ta med dette inn når KrF skal forhandle med andre partier om oljepolitikken.

– Jeg kan forsikre at klima vil være en viktig sak for KrF fordi det handler om skaperverket som er en av kjerneverdiene våre. Alle partier må gjøre mer. Dette kommer til å bli viktig, sier Ropstad.