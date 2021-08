Stein Lier-Hansen: – Nå må vi legge fortida bak oss og være kjempeoffensive

Stein Lier-Hansen leder Norsk Industri, som er største forening i NHO med medlemsbedrifter innen blant annet olje, legemiddelindustri, havbruk, treforedling og gjenvinning. Lier-Hansen var selv statssekretær i Miljøverndepartementet i Stoltenberg-regjeringen fra 2000 til 2001. I sju år var han sjef for Direktoratet for Naturforvaltning.

– Ingenting i rapporten fra FNs klimapanel overrasker meg. Problemstillingen har vært kjent i mange år. Generelt har vi vært altfor seint ute, og økt konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren for lenge. Det er ingen «quick fix», men en stor prosess der vi uansett hva vi foretar oss må spørre hvordan vi kan gjøre det mer klimavennlig, sier Lier-Hansen.

[ – Min generasjon er klare for klimatiltak. Alternativet er mye verre ]

Vil være nav

Han er ikke i tvil om at flom, hetebølger og store branner er tegn på at klimaet endrer seg. Selv mener han at industrien blir et nav i omstillingen.

– Vi skal levere industriprodukter som er mer klimavennlige, hydrogen som erstatter kull, og bygge mer effektive vindmøller og solcellepaneler. Nå snakker jeg gjennom en smarttelefon, som inneholder metaller som industrien må lage. Men de må lages på en måte som ikke fører til utslipp, sier Lier-Hansen.

[ FNs klimapanel: – Nå er det ingen tvil: Klimaendringene er menneskeskapte ]

Gi alternative valg

Det industrilederen ønsker fra politikerne er forutsigbarhet, og at industri og forbrukere blir stimulert til å velge klimavennlig.

– Politikerne må ikke bli for belærende, men gi sørge for alternative valg. Mange kommer til å reise til Spania i mange år framover. Da må de reise på en måte som ikke slipper ut klimagasser. Vi må kunne gå til en butikk og kjøpe klær og utstyr til stua og kjøkkenet, og være sikre på det er klimanøytralt, for folk slutter ikke å leve, sier Lier-Hansen.

Han understreker at insentivene må være teknologinøytrale. Omstillingen vil gå tregere hvis mange blir sittende på gjerdet i frykt for å velge en teknologi som gir en ekstraregning fordi den ikke gir klimarabatt eller blir pålagt avgifter.

– Da er en høyere CO2-avgift som regjeringen foreslo ikke så dumt?

– CO2-avgiften er teknologinøytral, men den er dum for storindustrien som skal konkurrere med land som ikke har CO2-avgift. For eksempel lager vi vår aluminium med vannkraft. Da er det dumt hvis aluminium fra en tysk produsent velges fordi vår er dyrere på grunn av avgifter, sier Lier-Hansen.